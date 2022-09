Albertini su Salisburgo-Milan: “In Italia pensiamo che siano partite facili”

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato di Salisburgo-Milan, una partita che in Italia consideravano facile

Demetrio Albertini , ex centrocampista rossonero, ha parlato di Salisburgo-Milan , una partita che in Italia consideravano facile. La squadra austriaca, al contrario, ha esperienza in Champions League ed è quindi abituata a giocare partite difficili. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Noi in Italia pensiamo che queste siano partite facili, ma sbagliamo. Il Salisburgo ha già giocato queste partite e il Milan è abituato a tenere in mano il gioco, cosa che in Europa è molto più complessa".