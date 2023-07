Albertini: “Pulisic? Acquisto che ci sta. Il talento non si discute”

Demetrio Albertini , ex centrocampista del Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sul possibile acquisto di Pulisic , esterno statunitense che ha giocato con maglia del Chelsea, Albertini ha detto quanto segue.

«Un rinforzo che ci sta. Il talento non si discute, le motivazioni possono fare il resto: al Milan può sentirsi protagonista e troverà meno concorrenza che al Chelsea. E poi i precedenti recenti incoraggiano, no? Tomori, Giroud .... Chi non trova spazio al Chelsea, al Milan si rilancia alla grande. Spero solo che facciano presto. È una questione di inserimento, vale per Pulisic e per tutti gli altri obiettivi rossoneri. Ogni giorno trascorso a Milanello è un mattone in più per costruire il nuovo Milan: respirare l'aria del club vale forse più degli schemi e dei moduli da assimilare».