Albertini: “Musah? Vedo un filo conduttore nella strategia”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del possibile arrivo di Musah in rossonero dal Valencia

Demetrio Albertini , ex centrocampista del Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sul possibile acquisto di Musah , centrocampista statunitense che ha giocato con maglia del Valencia, Albertini ha detto quanto segue.

«Sia lui che Reijnders arrivano da due campionati dove si gioca un calcio molto propositivo. Il Milan di Pioli in questi anni ha dimostrato di saper giocare e di divertirsi, vedo un filo conduttore nella strategia della società. E vedo soprattutto un Pioli davvero più coinvolto: ho l'impressione che mai come in questo mercato l'allenatore possa essere determinante nella scelta degli obiettivi».