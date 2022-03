Albertini: “Il Milan non perde la calma, il gruppo sa di essere forte”

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato della brillantezza fisica e della consapevolezza del Milan. Le dichiarazioni

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato della brillantezza fisica e della consapevolezza del Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Corri meglio perché leggi meglio le posizioni in campo durante la partita, sono aspetti che funzionano solo quando un gruppo sa di essere forte. Vi faccio un altro esempio: contro Napoli, Empoli e Cagliari il Milan ha vinto segnando un solo gol, a a differenza del passato la squadra adesso non perde la calma se non riesce a sfondare subito. La testa dice che il gol prima o poi arriverà, e succede proprio così".