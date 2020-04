Albertini: “Ibrahimovic deve restare per due motivi. E su Van Basten…”

NEWS MILAN – Demetrio Albertini oggi ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del Milan tra presente e passato. Nello specifico ha parlato di Marco Van Basten e del paragone con Zlatan Ibrahimovic.

Domanda secca per Albertini, chi preferisce tra Ibra e Van Basten: “Scelgo sempre Van Basten, ho giocato tanto con lui e per me è stato il miglior giocatore con cui ho giocato“.

Sul Milan attuale invece, ecco cosa serve: "Al Milan servono giocatori di personalità. Spero che Ibra rimanga al Milan, potrebbe anche fare da chioccia ai giovani che stanno crescendo".