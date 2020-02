Albertini: “Ibrahimovic, la persona giusta al momento giusto”

NEWS MILAN – Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato del ritorno al Milan dell’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di ‘RaiSport‘. Queste le dichiarazioni di Albertini: “Ci sono delle valutazioni che devono essere fatte e tutte vanno contestualizzate. Il Milan è una squadra giovane, Ibra è stato un cambio di strategia, ma la persona giusta al momento giusto. Lui sta dimostrando che può giocare ancora, la punta ha più facilità a giocare a lungo rispetto al centrocampista. Ha messo la personalità al servizio della squadra, ha tolto pressione ai giovani”. Per le sue parole, invece, in merito le cessioni di Jesús Suso e Krzysztof Piatek, continua a leggere >>>

