Albertini: “Ho litigato con tutti i tecnici. Con Ancelotti lo scontro più duro”

Demetrio Albertini ha raccontato un curioso retroscena che riguarda la sua carriera al Milan e le costanti liti con i suoi allenatori. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta della Sport': "Ho un piccolo record, penso di aver litigato praticamente con tutti i miei tecnici. Sacchi, Capello, Mancini, Trapattoni, Cesare Maldini... Non ero spigoloso, ma quando nasceva un problema chiarivo discutendo. Noi due soli nello spogliatoio. Poi uscivo e tornavo ad allenarmi. Lo scontro più duro? Con Ancelotti. Una volta gli dissi "Non voglio fare l'allenatore perché non vorrei diventare come te". Ovviamente tutto chiarito. Carlo è il numero uno, è stato il mio maestro, a 20 anni andavo a pranzo da lui e mi trattava come un fratello".