Albertini: “I miei derby tra sensazioni, messaggi e riti scaramantici”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato dei derby contro l'Inter vissuti nella sua epoca ma non soltanto. Le dichiarazioni

Daniele Triolo

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del derby di domani sera contro l'Inter in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del Metronomo del centrocampo rossonero negli anni Novanta.

Le parole di Albertini alla vigilia del derby Inter-Milan — Su come gestisce una bandiera la tensione di un derby: «Con senso di responsabilità, perché il derby è l’unica partita di campionato che si vive sempre come un dentro o fuori. Pensate a un turno a eliminazione diretta del Mondiale o di Champions: ecco, quando Milan e Inter si affrontano la pressione sale a quei livelli. E il fatto che si giochi il 5 febbraio, come per il 2-1 dell’anno scorso deciso da Olivier Giroud, è un’immagine simbolicamente potente: il 5 febbraio ha segnato e segnerà la storia del Milan di Stefano Pioli».

Su cosa faceva gente come lui, Franco Baresi, Paolo Maldini ed Alessandro Costacurta prima di un derby: «Cercavamo di compattare il gruppo ancora di più. In quel Milan c’erano grandi campioni, abituati a giocare per coppe e Scudetti. Quando arrivava il derby, però, noi sentivamo ogni volta l’esigenza di ricordare a chi non era cresciuto al Milan quanto fosse speciale quella sfida. Il messaggio era: devi dare il massimo per il club, per te stesso, ma anche per noi».

Sui riti scaramantici nel suo Milan prima di un derby: «Quando il nostro pullman passava da piazzale Lotto c'era una signora che si affacciava al balcone e sventolava la bandiera rossonera. Se non succedeva, qualcosa sarebbe andato storto. Fu così che una volta scoprimmo che era Fabio Capello a farla chiamare tutte le volte ...».