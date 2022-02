Al-Khelaifi: “Credo nel calcio accessibile a tutti, dal club più piccolo al più grande”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha rilasciato delle dichiarazioni sul rapporto con il Real Madrid e sulla sua idea di calcio

Intervenuto ai microfoni di 'Canal+', Nasser Al-Khelaifi ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo rapporto con il Real Madrid dopo le vicende relative alla realizzazione della Superlega. Queste le parole del presidente del PSG: "Non lo nasconderò, lo sanno tutti. Non abbiamo quasi nessuna relazione. Non tornerò indietro su quello che è successo. Abbiamo opinioni, mentalità e obiettivi molto diversi. Io credo nel calcio accessibile a tutti, dal club più piccolo al più grande. Questo è ciò in cui credo e loro non la pensano allo stesso modo".