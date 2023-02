AIA, il pensiero del vicepresidente Baglioni in vista delle elezioni

A riportare le sue parole è l'ANSA, che riferisce come Baglioni abbia dichiarato di avere un unico obiettivo, ovvero quello di riunire le migliori persone per arrivare in tranquillità al momento elettorale. Inoltre aggiunge come si attenda il giudizio della Procura Federale in merito alle diffamazioni contro l'avvocato Fonisto.