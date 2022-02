Aguero sull’addio al calcio: “Forse colpa del Covid o del vaccino”

Sergio 'El Kun' Aguero è ritornato sul sofferto addio al calcio causato da problemi cardiaci. Colpa del vaccino o del Covid? Le parole

Sono trascorsi esattamente due mesi dall'addio al calcio di Sergio Aguero. 'El Kun', in conferenza stampa, è scoppiato in lacrime nell'annunciare una decisione inevitabile a causa dei problemi cardiaci riscontrati. Ma cosa ha scaturito tutto questo? L'argentino, attraverso il proprio profilo Twitter, ha provato a dare una spiegazione dal momento che non ne conosce la ragione esatta. Queste le dichiarazioni: "La verità è che non so che cosa abbia causato i problemi cardiaci. Nessuno sapeva cosa fosse successo. Potrebbe essere stato il Covid o il vaccino, non lo so. Purtroppo è successo o ora devo prendermi cura di me stesso. Forse avevo già qualcosa prima che è venuto fuori dopo, non lo so". Le Top News di oggi: rinnovo Kalulu vicino, esclusiva, Calhanoglu sui tifosi del Milan