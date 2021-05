Agente Bastoni: “All’Inter cose che non mi sono mai capitate …”

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, sta aspettando di rinnovare il suo contratto. Ma senza prestito, i nerazzurri hanno le mani legate

In particolare, ecco cosa ha detto sul rinnovo di contratto promesso a Bastoni. "Da quattro mesi abbiamo un accordo con Giuseppe Marotta, Piero Ausilio ed Alessandro Antonello. Bastoni, lo ricordo, sta giocando con il contratto firmato tre anni fa, nonostante da due stagioni sia titolare dell’Inter e sia stato convocato in Nazionale. C’era la promessa di portare lo stipendio a un livello giusto e l’intesa a febbraio c’era, con tanto di mail di conferma scambiate. Mancava solo che il Presidente tornasse dalla Cina per formalizzare il tutto. Non più tardi di venerdì mi è stato comunicato che il rinnovo non è saltato, ma che bisogna aspettare che sia firmato questo prestito che la società sta trattando. Onestamente sono cose che non mi sono mai capitate".