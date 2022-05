Ag.Kjaer: “Simon sta benissimo. Il recupero procede bene”

L'agente Mikkel Beck ha parlato di Simon Kjaer, suo assistito che sarà a disposizione di Stefano Pioli nella prossima stagione al Milan

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato a SerieANews.com. Ecco cosa ha detto: "Simon sta benissimo, ha il morale al settimo cielo. Dopo la vittoria del titolo, lui e tutto il team sono orgogliosi di quello che hanno raggiunto, nel corso di questa lunga e vincente stagione. Firmare per il Milan e vincere lo Scudetto con i rossoneri, si tratta di un sogno per Simon”.

“Adesso, Simon è uno dei migliori difensori al mondo, non solo in Italia. Sin dal primo giorno è stato un leader per questa squadra, ha sempre messo in campo prestazioni fantastiche - prosegue Beck - .Col Milan sta vivendo ed esprimendo uno dei suoi migliori momenti della sua carriera. Il suo rapporto con Pioli è stupendo, si stimano molto. Ha tratto il meglio da lui”.