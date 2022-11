Adani: “Lo scudetto vinto dal Milan è merito di Paolo Maldini” | News

Ospite del format "Passa dal BSMT", Daniele Adani ha parlato dello scudetto vinto dal Milan e di Paolo Maldini. Queste le sue dichiarazioni: "La maggior parte del merito è suo. Nel senso che tutto parte dalla forza della società che inculca una via, un modo di essere. Poi ci sono allenatore, corpo tecnico, i giocatori. Però credo che lui sia stato fondamentale. È stato dieci anni ad aspettare quel momento e se lo meritava. Ha vinto lui, ha ragione lui: io non avevo dubbi. Penso che Maldini faccia parte di quelle persone che il calcio ha scelto per lasciare un segno ripetuto nel tempo. E penso anche che Paolo non sia solo dei tifosi del Milan, ma sia di tutti". Milan, ce l'avevi in pugno! Ora sulle sue tracce c'è l'Inter.