Adani: “Pioli ed Ibrahimovic hanno risollevato insieme il Milan”

Lele Adani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic

Lele Adani , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della 'Rai', soffermandosi sull'addio di Zlatan Ibrahimovic , che insieme a Stefano Pioli è stato fondamentale per risollevare il Diavolo. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Lele Adani su Zlatan Ibrahimovic

"Il primo percorso con Pioli è stato fondamentale perché insieme hanno risollevato il Milan e hanno cominciato a portarlo ad un livello che poi si è confermato negli anni successivi anche senza Ibrahimovic. Però devono chiarirsi subito se vogliono intraprendere un percorso perché Palladino ha dimostrato di poter ambire a step molto più alti del Monza e il suo acquisto deve essere condiviso".