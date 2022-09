Adani: “Origi è forte, al Milan potrà guadagnarsi la titolarità” | News

Intervenuto nel corso della 'Bobo Tv', Daniele Adani ha parlato di Divock Origi. Queste le sue parole: "Origi per me è forte. Cosa manca di Origi? Ha giocato poco. Lui ha giocato troppo poco. Ricordo che a 19 anni, in una partita contro il Giappone, faceva giocate grandiose. E' stata una punta che ha risposto quando è stato chiamato in causa. Al Milan può guadagnarsi la titolarità. In ottica futura il Milan se cederà Leao prenderà due giocatori quotati. Il Milan, con il tempo, crescerà ancora. Il Milan come rosa si è allungato, il Milan crescerà, non ho dubbi". Milan, le top news di oggi: Origi vola in Belgio. Maniero in esclusiva.