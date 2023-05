Adani: “L’assenza di Leao peserebbe tantissimo al Milan”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha parlato del Milan e dell'importanza di Rafael Leao : "Quanto peserebbe al Milan l’assenza del portoghese? Tantissimo. Pioli ha plasmato la sua squadra intorno a Leao, creando una delle corsie più pericolose d’Europa in coppia con Theo, lì sulla sinistra. Ma soprattutto Leao è l’uomo che consente al Milan di essere pericoloso anche quando subisce".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "Lo sa bene il Napoli: quello rossonero è una sorta di attacco preventivo, con Rafa che si posiziona in modo da ribaltare in pochi secondi l'azione. Contro la Lazio ho visto una squadra dalla gamba nervosa, sveglia e lesta di riflessi. Però intendiamoci, non può esserci un Milan migliore senza Rafa. Piuttosto, la vittoria sulla Lazio ci ha detto che i rossoneri arrivano pronti, fisicamente e mentalmente, al derby".