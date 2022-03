Adani: “Il Milan è una squadra vera. Giroud? Ha due palle quadrate così”

Daniele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo la grande vittoria contro il Napoli

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Daniele Adani ha parlato del Milan, autore di una grande prova al 'Maradona' contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan mi insegna cosa vuol dire ribaltare costantemente il pronostico, cosa vuole dire diventare da sfavorito un favorito, cosa significa lavorare bene e si va a raccogliere frutti. Il Milan è la squadra che è quella con il miglior punteggio negli scontri diretti. Giroud ha due palle quadrate così quando gioca, ha segnato con un taglio alla caviglia. Oltretutto Pioli è uno dei migliori allenatori italiani, al Milan ha fatto la sua seconda carriera. Pioli perché non potrebbe allenare una squadra importante europea? Perché Pioli non viene considerato come venne considerato Emery? Pioli l'anno scorso non va in semifinale perdendo contro il Manchester dopo aver fatto una grande partita ad Old Trafford. Il Milan è una squadra vera, mi insegna a valutarla come una grande squadra. Ibra ha giocato metà delle partite e ne ha finite 7. Lui in 28 partite solo 7 le ha fatte da 90 minuti. Ma il Milan è primo o sbaglio? Un passo indietro per dare onore e merito". Milan, le top news di oggi: le condizioni di Giroud, ultime su Sanches