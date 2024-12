Milan, Adani usa bastone e carota con Fonseca: poi fa notare un particolare sfuggito a molti

Su Fonseca: "Tutti parlano delle dichiarazioni di Fonseca sull’arbitraggio, ma non ho sentito nessuno parlare della partita di Fonseca, che stimo, rispetto e mi piace come allena e parla. Per la prima volta nella carriera l’ho visto fare la partita in funzione degli arbitri. L’ho visto più parlare con la terna arbitrale che con i suoi giocatori. Non l’ho mai visto così arrabbiato. Nelle dichiarazioni ha detto che non gli piaceva la designazione dell’arbitro. Fonseca si è fissato che l’arbitraggio fosse contro già prima della partita, e questo gli ha tolto il focus sulla gara. L’ultima cosa che devo dire e giustifica la differenza di grandezza ora con l’Atalanta: il Milan per larghi tratti ha giocato a perder tempo".