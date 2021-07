Adani: “Milan? Champions meritata, ma gli va dato il tempo di sbagliare”

Lele Adani, ex difensore di Inter ed Empoli tra le altre, ha parlato del ritorno del Milan in Champions League

Lele Adani, ex difensore di Inter ed Empoli tra le altre, ha parlato del ritorno del Milan in Champions League. Di seguito il suo intervento a 'Bobo TV': "Il Milan ha fatto una stagione e mezzo sensazionale. L'ultimo anno è finito nel migliore dei modi con l'accesso in Champions League, che è stato davvero meritato. Chiaramente è tornato dopo una vita in questa competizione, che è difficile da vivere e da affrontare. Al Milan va da dato anche il tempo di sbagliare in Champions, non si può già giudicarlo in Europa al pari di squadre come la Juventus e l'Inter che partono già da più lontano e hanno chiaramente più esperienza". Kessié, Ziyech e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.