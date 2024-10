"Quell’andazzo lì non so dove avrebbe portato. E invece tu metti insieme due calciatori in forma (Okafor e Chukwueze, ndr), on fire, e ti fanno le giocate subito che ti spostano. Lascia stare poi come va a finire, perché la finisci meglio. Ma la partita va a complicarsi, ti scappa via. E immagina la frustrazione dopo se non la raddrizzi… Fonseca ha fatto le cose che fanno gli allenatori di un certo livello. Mette tutti allo stesso livello". LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, le probabili formazioni: Fonseca fa fuori di nuovo Leao >>>