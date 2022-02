Adani: “Milan non una squadra di calcio, ma un gruppo di lavoro coeso”

Daniele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, ha speso delle belle parole nei confronti del Milan: ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Daniele Adani ha elogiato il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan è un grandissimo gruppo di lavoro. Ha un animo forte e nella testa è ancora più forte. In 14 partite senza Ibrahimovic, il Milan ha conquistato 13 vittorie e un pareggio. Se non è una squadra questa... E' una squadra forte, vera, pulita, con un'anima sicura. E' una squadra che sa soffrire, sa quello che fa. Il Milan può sbagliare una partita, ma non cambia il percorso di una virgola. Vedi i cali di alcuni, ma non del collettivo. Se sbaglia, lo fanno tutti insieme come è successo a Firenze e contro il Sassuolo. E' una squadra responsabile, coesa, non è solo una squadra di calcio, ma un gruppo di lavoro coeso. Poi dopo chi metti, metti. Ieri c'è stato Tomori, ma Kalulu ha vinto il derby. E ha giocato altre partite molto bene". Milan, le top news di oggi: esclusiva Buriani e il futuro di Kessié.