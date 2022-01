Adani: “Milan fermo sul mercato? Tifosi, abbiate fiducia nel progetto”

Daniele Adani ha parlato del calciomercato invernale del Milan in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Le dichiarazioni

Daniele Triolo

Daniele Adani, ex difensore in Serie A ed oggi talent per 'RaiSport', ha parlato del calciomercato del Milan in un'intervista esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Adani sulle mosse dei rossoneri.

Adani sul Milan fermo sul mercato e sui tifosi che non l'hanno presa bene: "Li capisco, ma devono avere fiducia nel progetto. Il Milan è un modello, è stato costruito con un’idea di calcio condivisa da allenatore e giocatori. Credo che lotterà per difendere la posizione che si è guadagnato con merito".

Adani sulla possibile partenza di Franck Kessié a parametro zero in estate: "Premesso che per Kessié io proverei a fare uno sforzo in più, il Milan non esce perdente da queste situazioni, perché resta coerente. Gli unici a soffrire sarebbero i tifosi, che devono capire una cosa: il vecchio Milan non c’è più. Il nuovo, però, per progetto tecnico e cultura del lavoro, in campo e fuori, è addirittura avanti rispetto a Inter e Juventus. A mancare per ora è la qualità della rosa delle altre big, ma il percorso è giusto".

Adani sui nomi che circolano in orbita Milan per il calciomercato estivo: "Sul medio termine, serve un innesto sulla trequarti. Noa Lang è bravo, ma rende al meglio a sinistra, come Rafael Leão. A meno che non si usi il portoghese da prima punta, andrei su altri profili. Jonathan David mi piace ed è eclettico, ma come centravanti è Alexander Isak quello che mi fa impazzire. Sven Botman è un difensore da Milan". Retroscena Milan: poteva arrivare un trequartista! Le ultime di mercato >>>

