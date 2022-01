Adani: “Botman completo, è da Milan. Ecco cosa manca per lo Scudetto”

Daniele Adani, ex difensore in Serie A e oggi talent di 'RaiSport', ha parlato del Milan e di quanto sta facendo nel calciomercato invernale

Daniele Triolo

Daniele Adani, ex difensore in Serie A ed oggi talent per 'RaiSport', ha parlato del Milan e delle mosse di calciomercato del club rossonero in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le dichiarazioni di Adani.

Sulle necessità del Milan, che ha perso Simon Kjær e Fikayo Tomori per infortunio: "Un difensore serve, anche perché Alessio Romagnoli è in scadenza e non si sa cosa succederà. A me piace Pierre Kalulu e può essere una soluzione futuribile, ma credo che l’aggiunta di un mancino in più farebbe alzare subito il livello. I nomi? Sven Botman è completo, da Milan. Un’idea può essere anche Marcos Senesi del Feyenoord".

Su cosa dovrebbe fare il Milan in attacco sul mercato: "È arrivato Marko Lazetić, che però conosco ancora troppo poco. L’ho sempre detto, ho molto rispetto per Junior Messias, Brahim Díaz e gli altri, ma se si vuole anche solo pensare allo Scudetto manca un giocatore di valore assoluto. Un po’ come lo è Rafael Leão, che potrebbe giocare in qualsiasi big europea. La trequarti tatticamente è il reparto più importante nel gioco di Stefano Pioli, tra mezze posizioni e movimenti continui. Solo che tutti, escluso Leao, sono calati dopo il bell’inizio di campionato. Una soluzione tampone potrebbe essere avanzare Franck Kessié, non arrivasse nulla dal mercato". Assalto a Theo: in cambio un grande bomber? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI