Adani: “Ibra ha classe da pallone d’oro, Dzeko è fastidioso” | News

Daniele Adani, ex calciatore e attuale opinionista, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ed Edin Dzeko, attaccanti di Milan e Inter

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Daniele Adani ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ed Edin Dzeko. Queste le parole dell'ex difensore. "Ibra ha una classe da pallone d’oro e un carisma unico. Quando ci giochi contro ti condiziona sempre e comunque e io lo so bene, visto che il primo gol in Italia lo segnò al Brescia con me in difesa. Come caratteristiche, però, Dzeko è più fastidioso, perché ti porta più in giro per il campo e poi si butta dentro all’improvviso per attaccare la porta". Ecco dove seguire il derby Milan-Inter in tv e in streaming