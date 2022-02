Adani: “Botman è un giocatore da Milan per rapporto qualità-prezzo”

Daniele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, ha rilasciato delle dichiarazioni sui movimenti di calciomercato del Milan

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Daniele Adani ha parlato del calciomercato del Milan. Queste le sue parole: "Punta forte e Botman in difesa. E' forte, alto, tecnico. E' un giocatore da Milan per rapporto qualità-prezzo e margine di miglioramento. Ha bisogno del centravanti forti per un questione d'età, arrivo a dire che è quasi la priorità. Ibra l'anno scorso ha giocato la metà, forse quest'anno giocherà meno della metà. In difesa non puoi concorrere per De Ligt. Botman ha già abbastanza partite per essere dentro le scelte del Milan. Poi non so se rinnova Romagnoli, ma c'è una serie di cose che portano a Botman. Il Milan non sbaglia la scelta, un po' come fece Tomori". Milan, le top news di oggi: esclusiva Buriani e il futuro di Kessié.