Accardi: “Il Milan ha bisogno di un leader come Ibrahimovic”

Intervistato dai microfoni di TMW, Giuseppe Accardi ha parlato del Milan e della necessità di trovare un leader come Zlatan Ibrahimovic : "Il Milan oggi più che di Scamacca, senza volergli togliere niente, ha bisogno di un attaccante che abbia la personalità di Ibrahimovic. Il Milan ha fatto la differenza grazie alla sua leadership. Al fatto che lui si è trascinato dietro la squadra. Scamacca qualitativamente non si discute, ma ai rossoneri serve un leader che possa sostituire lo svedese".

L'ex giocatore ha poi continuato: "Al Milan è mancato lui perché, anche se in campo stava impalato o fermo, ti fa tremare. È l'unico antipatico che riesce a rimanere simpatico, i suoi ex compagni parlano tutti benissimo di lui, è uno stimolo averlo in squadra perché è di una disponibilità incredibile verso gli altri".