Accardi: “Mercato Milan? Solo applausi, colpi mirati spendendo poco”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN NEWS – Le dichiarazioni di Beppe Accardi sul calciomercato estivo affrontato dal Milan. Il suo pensiero, le sue valutazioni, su una campagna acquisti/cessioni che a molti tifosi ha lasciato l’amaro in bocca.

Queste le parole, ai microfoni di Tmw, dell’operatore di mercato Accardi: “Va fatto però un applauso al Milan. Ha fatto colpi mirati spendendo poco e trattenendo Ibra. E ha trovato l’uomo giusto per il rilancio che è Maldini: ha personalità e i rossoneri hanno bisogno di lui. Pioli? E’ sempre stato un ottimo tecnico ma per noi gli allenatori devono vincere e basta sennò non sono bravi… Il colpo più importante è stato la conferma di Ibra al Milan“.

