Accardi: “Bennacer? Spiegai a Maldini che non gli stavo tirando un pacco”

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Pietro Accardi ha parlato del trasferimento di Ismael Bennacer al Milan. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo dell'Empoli: "Durante la trattativa con il Milan per Bennacer, il giocatore sembrava poco convinto. Ma in realtà stava solo emergendo il suo carattere da perfezionista. Spiegai a Paolo Maldini cosa stava accadendo, gli dissi che a Milanello avrebbe conosciuto un eccezionale professionista. Non gli stavo tirando un pacco. E sono felice che le cose siano andate come avevo previsto".