Abodi: “Stadi per Euro2032? Tre sono punti fermi. Il tema vero è…”

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli stadi che verranno utilizzati per Euro2032

Le parole di Andrea Abodi

"Ho sempre pensato che una nazione abbia una sua dignità se si sa dare un'agenda al di là degli eventi. Quello che dobbiamo fare lo dobbiamo fare per migliorare le nostre città. Gli stadi sono più visibili, ma l'obiettivo non è solo per Euro2032; questi campionati li ospiteremo in 5 stadi e i punti fermi sono Roma, Milano e Torino, rimangono poi altre due città. Il tema vero è che manca una regia per queste iniziative. Io ho proposto un commissario, c'è bisogno di una scossa, serve velocizzare. Che si faccia con un progetto in autonomia, con la cessione di uno stadio... le formule sono diverse. Mi piace che la cabina di regia produca effetti ad ampio spettro, noi abbiamo un obiettivo che va al di là degli Europei".