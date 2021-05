Abate: “Maldini è il DNA del Milan. Sono cresciuti tutti dopo l’arrivo di Ibra”

Ignazio Abate, ex terzino destro del Milan, ha rilasciato un'intervista attraverso il canale Twitch del club rossonero. Le dichiarazioni

Su Ibrahimovic: "Non è più il giocatore di 10 anni fa, ma quello che è riuscito a dare lui a livello di convinzioni non ha precedenti. Lui è entrato in punta di piedi, ma quando va in campo si trasforma. E' sempre davanti al gruppo a trascinare i compagni, deve stare sempre davanti a tutti per dimostrare agli altri come si fa. Non si può mollare una virgola e se uno ha vinto tutti quei trofei l'unico segreto è quello di andare a 2000 all'ora tutti i giorni. Quando è mancato lui la squadra si è trascinata dietro la sua mentalità, ma quando ha avuto stop più lunghi l'assenza si è sentita".