Inter-Roma, Lukaku accolto dai fischi assordanti di ‘San Siro’ | Video

Alle ore 18:00 andrà in scena il match tra Inter e Roma allo stadio 'San Siro'. Oltre a mettere in palio punti importanti per delineare la classifica di Serie A , sarà anche l'occasione per Romelu Lukaku di ritornare di fronte al pubblico che lo ha tanto amato e poi si è sentito tradito.

Da settimane ormai i tifosi nerazzurri hanno organizzato l'accoglienza per Romelu Lukaku, prima con l'idea di distribuire fischietti in tutto lo stadio e poi installando un applicazione che simula il rumore del fischietto. In ogni caso non appena il belga ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco è stato accolto dai fischi di 40 000 supporter, come si può sentire nel video pubblicato da Fabrizio Romano su 'X'.