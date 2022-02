Inter, respinto il ricorso: la gara contro il Bologna verrà disputata | News

Niente vittoria a tavolino dell'Inter: respinto il ricorso, i nerazzurri dovranno recuperare sul campo la partita contro il Bologna

Niente da fare per l'Inter. Dopo la gara rinviata del 6 gennaio contro il Bologna, i nerazzurri avevano fatto ricorso alla Corte Federale chiedendo la vittoria a tavolino contro i rossoblù. Il motivo? Nonostante la squadra di Sinisa Mihajlovic non si sia presentata allo stadio 'Dall'Ara', pare che la distinta sia stata ugualmente presentata. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', la Corte Sportiva d'appello ha respinto il ricorso dell'Inter, dunque la partita contro il Bologna dovrà essere giocata. I ragazzi di Simone Inzaghi, al momento, si trovano in seconda posizione alle spalle del Milan capolista. Milan, le top news di oggi: esclusiva Buriani e il futuro di Kessié.