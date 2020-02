Inter-Milan, il dubbio di Pioli: Musacchio o Kjaer al fianco di Romagnoli

VERSO INTER-MILAN – In vista del derby di domenica sera contro l’Inter, Stefano Pioli ha un dubbio di formazione: chi tra Kjaer e Musacchio al fianco di Romagnoli? Il centrale danese ha saltato l’ultima gara contro l’Hellas Verona a causa dell’influenza, ma già da martedì si è regolarmente allenato col gruppo. L’argentino appare in vantaggio, ma il duello rimarrà aperto fino alla fine, visto che Kjaer ha giocato titolare tutte le gare da quando è arrivato in cui è stato disponibile. Oltre al danese, il tecnico rossonero recupera un’altra pedina in difesa: ecco chi è>>>

