Inter-Milan, un derby atteso e una chicca particolare risalente al 2003

Inter e Milan sono in testa alla classifica da sole in attesa del derby dopo la sosta, ma c'è una similitudine con la stagione 2003/04

Siamo alla conclusione della terza giornata ma il campionato si infiamma con la corsa a due tra Inter e Milan. Risulta ancora troppo presto per definirla lotta Scudetto, ma il derby programmato per il 16 settembre potrà dire molto sul percorso stagionale di entrambe le squadre. I rossoneri ci arrivano carichi ed entusiasti per come hanno raggiunto le tre vittorie contro Bologna, Torino e Roma. I nerazzurri, invece, sembrano confermarsi sugli alti livelli mostrati alla fine della scorsa annata. Insomma, gli ingredienti per un derby scoppiettante ci sono.