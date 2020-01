NEWS MILAN – E’ in corso a San Siro il match tra Inter e Cagliari e come riportato dai giornalisti presenti durante la ripresa la curva nerazzurra ha intonato cori contro Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan ed ex mai perdonato dai nerazzurri. Senza dimenticare che tra due settimane ci sarà il derby e allora l’atmosfera sarà parecchio calda. Match terminato 1-1.

