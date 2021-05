Torino-Milan, Tonali non è stato convocato: ecco il motivo | Serie A News

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, non è stato convocato per la gara di questa sera contro il Torino: ecco il motivo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha diramato da pochi minuti la lista dei convocatiper Torino-Milan di questa sera. Tra questi non c'è Sandro Tonali, che dovrebbe tornare a disposizione per la partita contro il Cagliari, in programma domenica prossima. L'ex Brescia non è stato convocato per una contusione al ginocchio sinistro rimediata nella rifinitura di ieri. Ecco come e dove vedere Torino-Milan stasera >>>