Spezia-Milan, assenti dell’ultima ora per i rossoneri di Pioli | PM News

Domani pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà Spezia-Milan e si allunga la lista degli indisponibili per mister Stefano Pioli. Il punto

Brutte notizie per il tecnico rossonero, Stefano Pioli , che, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, dovrà rinunciare ad altri due calciatori oltre a Malick Thiaw (squalificato), Ismaël Bennacer , Rafael Leão e Zlatan Ibrahimović (infortunati).

Krunić e Messias out: ci saranno per il derby?

Saranno assenti, infatti, per Spezia-Milan anche il centrocampista bosniaco Rade Krunić, che ha la borsite ad un ginocchio e l'esterno destro brasiliano Junior Messias, che lamenta, invece, un fastidio agli adduttori. Vedremo se riusciranno a rientrare per il derby di martedì in Champions League. Milan, le cifre del rinnovo di Leao >>>