SKY – Lazio-Milan, Ibrahimovic resta in dubbio per il match dell’Olimpico

Sky Sport ha fornito degli aggiornamenti degli aggiornamenti sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, a rischio per la gara con la Lazio

Zlatan Ibrahimovic ci sarà in Lazio-Milan? E' questo l'interrogativo che si pongono i tifosi rossoneri. Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sulle condizioni dello svedese, soffermandosi ovviamente sul rinnovo di contratto, ufficializzato nella giornata di ieri. Ecco cosa ha detto: "Ibra quando è stato presente lo ha fatto a suon di gol, ma quest’anno è stato presente al 50%. Ibra ha firmato sì un contratto a 7 milioni di euro, ma questi soldi sono legati ai bonus e alle presenze. Il Milan ha restituito una dignità calcistica in chiave europea allo svedese. Ibrahimovic non so se giocherà contro la Lazio, si proverà a recuperarlo fra domani e dopodomani. In questo rush finale il Milan sarà protagonista perché avrà 3 scontri diretti contro Lazio, Juventus e Atalanta”. Intanto dalla Spagna sono sicuri: ecco il sostituto di Donnarumma.