Saelemaekers, lesione parziale del legamento collaterale mediale | PM

Non arrivano buone notizie circa le condizioni fisiche di Alexis Saelemaekers. L'esterno belga, come ben si sa, ieri è uscito al 30esimo del primo tempo durante il match contro l'Empoli, gara terminata 3-1 in favore del Milan. Stando a quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', Alexis Saelemaekers ha subito un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>