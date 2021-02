Roma-Milan: le condizioni di Rebic, Ibrahimovic e Calhanoglu

Come raccolto dalla nostra redazione, ecco le condizioni di Ante Rebic, Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu: tutti usciti infortunati nel corso del match di Roma. Per l’attaccante svedese il problema fisico è stato all’adduttore sinistro, mentre per il turco numero 10 al flessore sinistro: in entrambi i casi risentimenti muscolari. Per il croato, invece, problema all’anca. Tutti da valutare in vista di mercoledì sera contro l’Udinese a San Siro. Qui le parole di Stefano Pioli al termine del match >>>>