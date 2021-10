Porto-Milan, Rebic si aggiunge alla lista degli indisponibili

In Porto-Milan, gara in programma stasera al Do Dragao, non ci sarà Ante Rebic. Il croato si aggiunge alla lista degli indisponibili

Salvatore Cantone

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ante Rebic non ci sarà in Porto-Milan, gara che si giocherà questa sera. Il croato è alle prese con un problema alla caviglia e per questo rimasto a Milanello. Si aggiunge a MikeMaignan, Theo Hernandez e Brahim Diaz. Recuperato invece Bakayoko, che andrà in panchina. Per la formazione l'unico dubbio di Pioli è quello tra Rade Krunic e Daniel Maldini, ma il bosniaco sembra essere leggermente favorito. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un rinnovo a sorpresa