PM – Napoli-Milan, Antonio Donnarumma assente: ecco il motivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Antonio Donnarumma non sarà presente questa sera a Napoli per un risentimento ai muscoli flessori della coscia sinistra patito alla fine della rifinitura di ieri. Dallo staff medico rossonero emerge come l’infortunio sia di lieve entità, ma si è preferito non rischiarlo e verrà valutato già domani. I tre portieri saranno: Gigio Donnarumma, Asmir Begovic e Matteo Soncin convocato al posto del classe 1990.

