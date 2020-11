Napoli-Milan, Osimhen in dubbio? Ecco le sue condizioni | Serie A News

Ultime Notizie Napoli-Milan: le condizioni di Osimhen

NAPOLI MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sulle condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, nella partita della sua Nigeria contro la Sierra Leone, è uscito in barella per un infortunio al polso destro e alla spalla.

Sky Sport ha riportato che in questi minuti Osimhen si è sottoposto a una radiografia di controllo. Per il centravanti solo una forte contusione al braccio. L'attaccante continua a lamentarsi per il problema al polso, ma non sono stati evidenziati traumi particolari. Dunque, con ogni probabilità, Gattuso potrà schierare Osimhen nella partita contro il Milan, in programma domenica 22 novembre al San Paolo. Intanto Pioli è positivo al coronavirus.