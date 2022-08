Milan, Tonali e Messias infortunati: le loro condizioni | PM News

Sandro Tonali e Junior Messias sono usciti al 49' e al 59' di Vicenza-Milan per dei problemi. Ecco come stanno i due rossoneri

Sandro Tonali e Junior Messias sono usciti per infortunio rispettivamente al 49' e al 59' di Vicenza-Milan , ultima amichevole precampionato dei rossoneri, vinta per 1-6 dal Diavolo di Stefano Pioli allo stadio 'Romeo Menti'.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per Tonali si tratta di un problema ai flessori della coscia da valutare nelle prossime ore. Lunedì farà degli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio.

Per Messias, invece, trauma distorsivo alla caviglia destra. Entrambi sono in dubbio per Milan-Udinese, esordio dei rossoneri nel campionato di Serie A 2022-2023.