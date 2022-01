Milan, Tomori non molla: il difensore proverà a rientrare per il derby

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, non molla: l'anglo-canadese proverà a farcela per il derby contro l'Inter

Anche Tuttosport, così come tutti i quotidiani, si soffermano su Fikayo Tomori. Il difensore centrale del Milan, nella partita contro il Genoa, ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ieri è stato operato in artroscopia, con tempi di recupero stimati in un mese. Secondo però quanto scrive il quotidiano torinese, non è detta l'ultima parola: Tomori vuole bruciare i tempi e provare a rientrare per il derby scudetto contro l'Inter, in programma il 6 febbraio prossimo a San Siro. Intanto ecco il difensore in pole position sul mercato.