Milan, per Theo Hernández a rischio Chelsea e Juve: tre possibili sostituti

Theo Hernández, difensore del Milan, dovrebbe saltare le sfide contro Chelsea e Juventus. Ecco chi potrebbe prenderne il posto a sinistra

Daniele Triolo

Theo Hernández, difensore del Milan, si è sottoposto stamattina ad esami strumentali approfonditi che hanno confermato la prima diagnosi fatta, nella giornata di ieri, da medici della Nazionale francese. Theo, durante la sfida persa a 'San Siro' (1-2) contro il Napoli in Serie A, infatti, ha riportato lo stiramento del muscolo lungo adduttore destro.

Milan, Theo Hernández infortunato: giocherà contro Chelsea e Juve?

Quanto dovrà stare fermo, adesso, il terzino sinistro del Diavolo di mister Stefano Pioli? Secondo 'gazzetta.it', intanto, non prenderà parte ad Empoli-Milan, la prima gara dei rossoneri dopo la sosta del campionato per le Nazionali, partita prevista per sabato 1° ottobre alle ore 20:45.

I tempi di recupero si aggirano intorno alle tre settimane, massimo un mese nella peggiore delle ipotesi. Va da sé, dunque, che Theo Hernández sia a forte rischio per le due sfide di Champions League contro il Chelsea (previste per mercoledì 5 e martedì 11 ottobre), così come per la gara di mezzo, quella di Serie A a 'San Siro' contro la Juventus (sabato 8 ottobre).

Le due settimane di sosta restano un vantaggio per il suo recupero, ma Pioli sembra dover rinunciare a Theo Hernández per alcune partite importanti. La versione online della 'rosea', dunque, si domanda chi potrà sostituire il francese sul versante mancino della difesa rossonera in queste partite.

La soluzione più logica, per il quotidiano nazionale, porta a Fodé Ballo-Touré che, finora, ha giocato solo 15' contro il Bologna. Con Alessandro Florenzi fuori al 2023, altra possibile soluzione sarebbe l'adattamento di Sergiño Dest a sinistra. Infine, la terza ed ultima alternativa, per 'gazzetta.it', sarebbe il dirottamento di Pierre Kalulu sul lato sinistro della retroguardia. Pioli avrà tutto il tempo per pensarci. Milan, novità sul rinnovo di Leao: le ultime news di mercato >>>