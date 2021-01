Milan senza pace: infortunio per Calhanoglu. Su Ibrahimovic… | News

Ultime Notizie Milan News: infortunio per Calhanoglu

MILAN NEWS – Gli infortuni e il coronavirus stanno tormentando il Milan. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra di Pioli ha giocato in completa emergenza contro la Juventus, ma nelle ultime ore c’è da registrare un nuovo infortunio. Hakan Calhanoglu, infatti, non ci sarà contro il Torino, a causa di una caviglia gonfia e dolorante.

La notizia sarebbe stata già pessima di per sé, vista l’importanza del turco, ma adesso è ancora più difficile da accettare, considerando i tanti infortuni che ci sono. Non solo il Milan sta perdendo i giocatori migliori, ma anche nelle stesse zone di campo. Calhanoglu è l’uomo dell’equilibrio e il leader tecnico senza Zlatan Ibrahimovic. Pioli contro il Torino schiererà Brahim Diaz, con Castillejo a destra e Hauge a sinistra. A proposito di Calhanoglu: la prossima settimana è previsto un incontro tra il Milan e Gordon Stipic, procuratore del turco. La volontà è quella di continuare insieme, anche se c’è ancora distanza tra domanda e offerta.

L'unica buona notizia per Pioli è il rientro con il Torino di Sandro Tonali, che giocherà in mediana insieme a Franck Kessie. Visto il momento, l'ex Brescia deve cambiare passo: in questa stagione ci state troppe ombre e poche luci. Attenzione poi a Zlatan Ibrahimovic. Contro il Cagliari ci sarà (rientreranno anche Bennacer e Saelemaekers), ma lo svedese vorrebbe rientrare prima. Non è escluso una sua convocazione per la partita di Coppa Italia, mentre per domani appare improbabile. In fondo non si allena con i compagni da ormai un mese e mezzo. In ogni caso siamo vicinissimi al rientro.