Milan, Saelemaekers lascia il ritiro del Belgio: ecco la foto | News

Ultime Notizie Milan News: le condizioni di Saelemaekers

MILAN NEWS – Il Milan, dopo alcuni giorni di riposo, torna ad allenarsi in vista della partita di domenica 22 novembre contro il Napoli di Gattuso. Pioli dovrà fare a meno di 16 giocatori, che sono al momento impegnati con le rispettive Nazionali.

Dal Belgio sta rientrando però Alexis Saelemaekers, che ha lasciato il ritiro della nazionale per una leggera infiammazione al pube. Per lo stesso motivo aveva saltato il match di Europa League contro il Lille. Il calciatore ha pubblicato una stories in cui scrive dall'aereo: "Di ritorno a Milano". Saelemaekers proseguirà le terapie per cercare di essere a disposizione per la sfida contro i partenopei.