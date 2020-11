Milan, Saelemaekers corre verso il recupero (FOTO) | News

Ultime Notizie Milan News: la corsa di Saelemaekers

MILAN NEWS – Buone notizie per Alexis Saelemaekers. L’esterno offensivo, uscito nella partita contro il Napoli dopo il pestone subito da Bakayoko, si sta allenando con grande intensità a Milanello.

Saelemaekers ha postato una stories su Instagram in cui corre sulla vasca di sabbia a Milanello. Il belga non è stato convocato per la partita di stasera contro il Lille, ma la caviglia sta molto meglio a distanza di pochi giorni dall’infortunio. Il calciatore tornerà presto a disposizione. Di seguito la foto. Anche Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo infortunio. VAI ALLA NOTIZIA>>>